توقيع عقد أول مشروع لمحطة كهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 1000 ميغاواط في العراق

2024-06-30 14:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏وقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، اليوم الأحد، الأجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع محطة كهرباء الطاقة الشمسية مع شركة "توتال اينيرجي" الفرنسية بسعة 1000 ميغاواط في محافظة البصرة ارطاوي.

‏وقال رئيس الهيئة في كلمة له خلال مراسم توقيع الإجازة الاستثمارية، إن هذا المشروع يعتبر أول فرصة استثمارية لمنح محطة كهرباء بالطاقة الشمسية ضمن خطة الحكومة للتنوع في مصادر الطاقة المتجددة.

‏وبين مكية أن هذا المشروع سيضيف هذه الطاقة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية.

وفي نيسان أعلنت شركة توتال اينيرجي على موقعها في الانترنت انها وقعت عقود الأرض وشبكات الربط لمحطة رطاوي للطاقة الشمسية، وتغطي هذه عملية إنشاء خط نقل عبر الأبراج بطول 180 كم لربطه بشبكة توزيع الكهرباء في البصرة مع نصب محطة توزيع ثانوية.

وقالت شركة توتال ببيان في حينها، إن "المحطة ستكون واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” مشيرة إلى أن "المحطة ستغذي ما يزيد على 350 ألف منزل بالطاقة الكهربائية النظيفة، على أن يكتمل المشروع بحلول عام 2025 عبر أربعة مراحل".