شجار بالأسلحة البيضاء داخل سجن في السليمانية ينتهي بإصابة نزيلين

2024-06-30 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإصابة نزيلين بجروح إثر شجار اندلع بالأسلحة البيضاء داخل سجن التسفيرات في السليمانية.





وقال المصدر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية إن "نزلين اثنين أصيبا بجروح نتيجة اندلاع شجار استخدمت فيه الأسلحة البيضاء داخل سجن تسفيرات السليمانية".





وأضاف أن "النزيلين المصابين عمرهما 25 و30 عاما، وقد أصيبا على يد أحد مراجعي السجن"، موضحا أن "المهاجم سبق وأن قتل أحد إخوته على يد النزيلين".





وأكد أن "المهاجم خبّا السكين داخل حذاء خلال مراجعته للسجن، قبل أن يعتقل من قبل الحراس"، مؤكدا أن "المصابين في حالة صحية حرجة ويخضعان للعناية المركزة".