بالتعاون مع الكويت.. تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في البصرة

2024-06-30 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات بالتعاون مع الكويت في محافظة البصرة.





يتبع..





الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري : من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والكويت، مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على شبكة لتجارة المخدرات بين البلدين، بينهم عناصر عراقية الجنسية وآخرين أجانب وبحوزتهم كمية من المخدرات، إذ تمت عملية القبض في محافظة البصرة .