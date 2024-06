شركة أور في الناصرية تحقق 10 مليار دينار كمبيعات في النصف الأول من هذا العام

2024-06-30 14:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن حيدر سهر، مدير عام شركة “أور” العامة، أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 10 مليار دينار عراقي خلال النصف الأول من العام الحالي. وأكد سهر، في تصريح لإذاعة الناصرية، أن الشركة تواصل إنتاج أكثر من 1000 طن من مختلف المنتجات. واشار الى ان الشركة مستمرة في إبرام تعاقدات...

