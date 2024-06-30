أنقرة صدرت بـ3 مليار دولار خلال 2024.. هل العراق قادر على استخدام "الورقة الاقتصادية" ضد تركيا؟

2024-06-30 15:08:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بين الخبير الاقتصادي علي دعدوش، اليوم الاحد، إمكانية استخدام العراق الورقة الاقتصادية ضد تركيا، فيما أكد ان تركيا صدرت فائضا سلعيا إلى العراق بقيمة 3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024. وقال دعدوش لـالاقتصاد نيوز، إن هناك تفاهمات بين العراق وتركيا من ضمنها اعتبرت الحكومة العراقية منظمة به كه كه غير شرعية لكن بالمقابل هذا لا يعطي الضوء الأخضر لتركيا في التغلغل داخل الأراضي العراقية وانتهاك حقوق الجيران. وأضاف، أن المفاوضات بين البلدين مستمرة وزيارة الرئيس التركي عمقت من هذه المفاوضات حيث يعلم أردوغان قيمة العراق بالنسبة لتركيا التي تصدر فائضا سلعيا إلى العراق يبلغ قرابة 3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024. وأكد الخبير الاقتصادي، ان العراق يستطيع استخدام الورقة الاقتصادية ضد تركيا لكن تحتاج إلى حنكة ومعرفة من خلال فريق تخصصي وطني يفاوض ويضع بعينه المصالح العراقية فوق كل اعتبار.