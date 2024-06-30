اعتقال متهم هاجم نزيلين بسلاح أبيض داخل مركز توقيف في السليمانية

2024-06-30 15:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة السليمانية، يوم الأحد، عن اعتداء مواطن على نزيلين في مركز توقيف النزلاء ما أدى إلى إصابتهما.

وقال المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية، سركوت أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المراجعين لمركز توقيف النزلاء لمراجعة نزيلين هناك، فور دخوله اعتدى عليهما بآلة جارحة، وهما أخوين متهمين بقضية قتل".

وأضاف أحمد، أن "المتهم قام بإدخال آلة جارحة خلال دخوله لمواجهة النزيلين عن طريق إخفائها في إحدى أحذيته، وقد تم إلقاء القبض على المتهم، ونقل النزيلين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وكان مصدر مطلع أخبر وكالة شفق نيوز، بأن المتهم هو أخ المقتول الذي اتهم به النزيلين.