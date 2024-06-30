الجهد الخدمي: نسب إنجاز متقدمة في أعمال التأهيل بالديوانية

2024-06-30 15:36:02 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوي

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية، اليوم الأحد، عن نسب إنجاز متقدمة في أعمال التأهيل بالمحافظة.

وقال رئيس الفريق محسن حمزة راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال تأهيل الملعب الرياضي داخل جامعة القادسية تضمنت قلع التربة والثيل وإعادة المنظومات، فضلاً عن إكمال أعمال حفر خطوط الفلاتر العرضية على طول الساحة وبواقع 7م بين خط وخط، تبدأ بعمق 30سم من المنتصف وتنتهي بعمق 60سم عند الأطراف ".

وتابع، "كما تضمنت الأعمال فحص منظومة الرش وتثبيت المناسيب باستخدام جهاز (اللفل)، فضلاً عن تجهيز أنابيب البولي والمنهولات والتوصيلات، إضافة إلى استمرار أعمال مد السواقي والمقرنص في ملحق حي الأمين".

وأضاف، أن "شركة حمورابي مستمرة بفرش الشوارع المتبقية، بمادة الحصى الخابط تمهيدا لإكسائها، كما تواصل مديرية ماء الديوانية أعمال مد أنابيب الماء في منطقة الخمسة دونم".

وأكد "استكمال حفر وتمديد شبكة أنابيب الماء نوع بلاستيك UPVC ضغط Iobav ذات قطر 110mm (4inch) بطول 100م *ط في منطقة بستان الخزاعلة في قضاء الحمزة، حيث كانت كمية الرمل الأحمر والتراب المستخدم 15 m3".