التخطيط: حوادث المرور خلال 2023 تسببت بوفاة أكثر من 3 آلاف ضحية

2024-06-30 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في العراق، بنسبة (28.2٪؜) خلال العام الماضي، مبينة انها تسببت بوفاة اكثر من (3) الاف ضحية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "التقرير الذي اصدرته هيأة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، اظهر ان عدد الحوادث المرورية المسجلة خلال العام الماضي بلغ (11552) حادثا، منها (3262) حادثا مميتا بنسبة (28.2%) وغير مميت (8290) حادثا وبنسبة (71.8%) للمحافظات كافة عدا إقليم كردستان، مقابل (11523) حادثا في سنة 2022 وبارتفاع بلغت نسبته (0.3%)".

واضاف ان "تلك الحوادث تسببت بوفاة (3019) ضحية منهم (2472) متوفى من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفاة بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلا نسبة انخفاض مقدارها (0.1%) مقارنة بالسنة الماضية حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2022 (الوفيات) (3021) أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2023 فقد بلغ (12314) مصابا مسجلا" نسبة انخفاض مقدارها (2.9%) عن سنة 2022 حيث كانت (12677) جريح"، مشيرا الى ان "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة خلال سنة 2023 حيث بلغت (6519) حادث بنسبة (56.4%) من مجموع الحوادث البالغ عددها (11552) حادث تليها حوادث الدهس بواقع (3912) حادث بنسبة (33.9%) ثم حوادث الانقلاب (926) حادث بنسبة (8%) أماالحوادث الأخرى فبلغت (195) حادث بنسبة (1.7%)".

وعلى مستوى الاشهر، ذكر الهنداوي ان "شهر أيلول سجل (1165) حادثا وهو يمثل اعلى نسبة حوادث (10.1%) يليه شهر تشرين الاول بواقع (1039) حادثا وبنسبة (9%) يليها شهر تشرين الثاني بعدد (1034) حادثا بنسبة (9%) من إجمالي الحوادث أما بقية الأشهر الأخرى فبلغت مجموع حوادثها حسب الأشهر المتبقية (8314) حادث وبنسبة (72%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ (11552) حادث خلال سنة 2023".

وبين الهنداوي ان "أكثر الحوادث التي حدثت هي على الطريق الرئيس وعددها (6490) حادث بنسبة (56.2%) وعلى الطريق السريع (2577) حادث بنسبة (22.3%) وعلى الطريق الفرعي (1766) حادث بنسبة (15.3%) واقل الحوادث التي ظهرت على الطريق الريفي (719) حادث بنسبة (6.2%) من المجموع الكلي للحوادث"، مشيرا الى ان "النتائج اظهرت ان احد مسببات وقوع الحوادث كانت بسبب السائق حيث سجلت (9129) حادث بنسبة (79%) وتمثل أعلى نسبة من إجمالي الحوادث وبسبب السيارة (1204) حادث بنسبة (10.4%) يليها بسبب الطريق (650) حادث بنسبة (6%) أما بقية الأسباب بلغ مجموعها بالنسبة للمشاة والركاب والأخرى هو (569) حادث بنسبة (5%) من المجموع الكلي للحوادث والبالغ (11552) حادث خلال سنة 2023".