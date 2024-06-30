المفوضية تعلن فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان كردستان

2024-06-30 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن موعد فتح باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان، فيما حددت شروط التقديم.

وذكر بيان للمفوضية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المفوضية العليا فتحت باب التقديم للعمل كموظفي اقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان للذين لم تسنح لهم الفرصة بالتقديم سابقاً واعتباراً من تاريخ 4/7/2024 ولغاية 23/7/2024 عبر الرابط التالي(pcemp.ihec.iq) ".

وأضاف، أن "التقديم يشمل موظفي دوائر الدولة كافة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، وطلبة الجامعات والمعاهد والخريجين، على أن يكون أقل تحصيل دراسي للخريجين هو الإعدادية".