2024-06-30 15:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أفادت ثلاثة مصادر من مدينة دهوك، بأن القوات التركية المنتشرة بالقرب من مصايف عقرة وشيرانه ودينارته، منعت باصات الشركات السياحية من الدخول. وقالت المصادر، لـ”إيشان” إن “الأتراك لم يسمحوا لأربع باصات سياحية قادمة من أربيل إلى دهوك، بحجة وجود تفتيش أمني، ما اضطر السيارات إلى العودة باتجاه أربيل مرة ثانية”. وأضافت المصادر أن “الوضع الأمني […]

ظهرت المقالة مصادر “إيشان: الأتراك يمنعون دخول باصات سياحية لمصايف دهوك أولاً على ايشان.