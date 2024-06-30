2024-06-30 15:48:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأحد، عن اعتقال عناصر كانت بصدد تنفيذ عمليات “إرهابية” خلال الانتخابات الرئاسية. وأفاد مساعد وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة مجيد مير أحمدي “باعتقال عناصر أرسلوا إلى البلاد قبل الانتخابات ورتبوا لعمليات إرهابية”. وأضاف: “من ضمن ترتيباتهم دعوات للحضور في 1000 ميدان باسم أنصار أحد المرشحين، دون علم المرشح […]

ظهرت المقالة الاستخبارات الإيرانية: اعتقال عناصر حاولت تنفيذ عمليات “إرهابية” خلال الانتخابات أولاً على ايشان.