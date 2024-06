2024-06-30 16:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تنشر شبكة اخبار الناصرية قوائم بأسماء المشمولين بالنقل من شبكة الحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية ضمن شرطة محافظة ذي قار.

The post قوائم بأسماء المشمولين بالنقل من شبكة الحماية الاجتماعية إلى شرطة ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.