روسيا تعلن سيطرتها على قريتين في شرق أوكرانيا ويوم حداد في زابوريجيا

2024-06-30 16:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت روسيا الأحد أنها سيطرت على قريتين اضافيتين شرق أوكرانيا، فيما اعلن عن يوم حداد في زابوريجيا غداة مقتل سبعة وإصابة 36 في ضربة روسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على نوفو اليكساندريفكا بينما كان الجيش الروسي يتقدم غرباً نحو منطقة دونيتسك. وتقع القرية شمال غرب مدينة أوشيريتين، وهي حاليا أقصى نقطة إلى الغرب في المنطقة التي تسيطر عليها موسكو. إلى ذلك اعلنت سيطرة قواتها على قرية سبيرن الصغيرة الواقعة إلى الشمال في منطقة دونيتسك بالقرب من الحدود مع منطقة لوغانسك المجاورة. وحقّق الجيش الروسي، في الأشهر الأخيرة مكاسب ميدانية على الجبهتَين الشرقية والجنوبية لكن دون أن يحقق