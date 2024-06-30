السوداني: نفخر بعدم وجود معتقل أو سجين رأي صحفي

2024-06-30 16:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاحد حرص الحكومة على توفير سبل العيش الكريم للصحفيين. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني حضر، اليوم الأحد، الاحتفالية المركزية التي أقامتها نقابة الصحفيين العراقيين بمناسبة عيد الصحافة العراقية الـ 155. ورحب السوداني، خلال كلمة ألقاها، بالحضور الصحفي العراقي والعربي، وبارك ذكرى تأسيس الصحافة العراقية، وأشاد بدورها وحضورها الفاعل والأساس عبر مراحل تاريخية مهمة، من خلال أرشفة الحوادث والوقائع، فضلاً عن دورها في بث حالة الوعي الوطني لدى العراقيين في الأوقات العصيبة. واستذكر شهداء الصحافة العراقية، الذين تم إعدامهم من قبل النظام الدكتاتوري، أو ممن ارتقوا شهداء بسبب الإرهاب وخلال معارك التحرير ضد