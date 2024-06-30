الجهد الخدمي يفتتح منطقة الخطيب الزراعي بعد إكمال تأهيلها

2024-06-30 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي، اليوم الأحد، افتتاح منطقة الخطيب الزراعي بعد إكمال أعمال التأهيل فيها.

وقال رئيس الفريق، جابر الحساني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "برعاية وتوجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح فريق الجهد الخدمي والهندسي منطقة الخطيب الزراعي"، لافتاً إلى أن "المنطقة اكتملت من تمديد مجاري وأعمال ترابية وإكساء وأعمال مقرنص وعمل أرصفة وسواقي فضلاً عن أعمال كهرباء".

وأكد الحساني، أن "ذلك تحقق بجهود العمل المشترك لفريق الجهد التي تعاون بها جهد بلدية الشعلة وجهد شركة آشور العام".

من جانبه، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، ضياء الدين ناظم، أن "160 شارعاً تم تأهيلها في المنطقة" .

وحضر الافتتاح، عبد الرزاق المالكي رئيس فريق بغداد للجهد الخدمي، ومدير عام شركة حمورابي وسيف العسافي مدير عام شركه آشور (الجهة المنفذة)، ومدير بلدية الشعلة محمد كريم (الجهة المنفذة) فضلاً عن جمع من المسؤولين ووجهاء وأهالي المنطقة.