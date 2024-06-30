2024-06-30 16:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الاحد، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة، فيما اشار الى ان الكميات المسوقة تجاوزت الـ5.5 مليون طن.

وقال الغريري في كلمته هلال مراسم وضع حجر الأساس لسايلو حلبجة، وتابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "تأمين الطاقات الخزنية هي الخطوة الاساس للاهتمام بالزراعة ودعم الفلاح في تقليل المسافة والجهد اثناء تسويق محصول الحنطة وبالتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".

واضاف انه طتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من ارضنا، حيث تجاوزت الكميات المسوقة بعموم البلاد حاجز الخمسة مليون ونصف المليون"، موضحا "اننا ما زلنا في ذروة التسويق في محافظات الاقليم ونينوى وصلاح الدين وكركوك والانبار".

وشدد الغريري "الحاجة لخطوات واهتمام اكبر بالزراعة وتوفير الطاقات الخزنية للحفاظ على الخزين وتحقيق الامن الغذائي لانه لا يقل اهمية عن تحقيق الامن لايقل اهمية تحقيق القوات الامنية الامن على الارض".

ويشار الى ان مراسيم وضع حجر الأساس "لسايلو" حلبجة جرت بحضور ودعم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.