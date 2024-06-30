التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الشبابي لمواجهة نظيره اللبناني

2024-06-30 16:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدرب منتخب الشباب، حيدر جبار، اليوم الاحد، التشكيلة الأساسية لمواجهة نظيره اللبناني.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): بأن" مدرب منتخب الشباب، حيدر جبار، أعلن التشكيلة الأساسية لمنتخب الشباب لمواجهة نظيره اللبناني ضمن منافساتِ بطولة (الديار العربية) - غرب آسيا - السعودية 2024 - لمنتخباتِ الشباب دون 19 عاماً، وفيما يلي التشكيلة: