2024-06-30 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

واصلت اسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، ارتفاعها في البورصات والصيرفات العراقية، ضمن سياق الارتفاع المستمر ما قبل عيد الاضحى وحتى الان.

وسجلت اسعار البورصة 147.500 دينار لكل 100 دولار، بعد ان سجلت صباح اليوم 147.200 دينار لكل 100 دولار، فيما كانت قبل 3 أيام تحوم حول الـ 146.800 دينار.

بالمقابل، سجلت الصيرفات سعر بيع بلغ 148 الف دينار لكل 100 دولار وسط مخاوف من ان تصل الى 150 الفا، فيما بلغ سعر الشراء 146 الف دينار لكل 100 دولار.