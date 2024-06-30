مجلس ذي قار ينفي اعتقال رئيسه: "شائعات مغرضة"

2024-06-30 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ذي قار

نفى الناطق الاعلامي باسم مجلس ذي قار ياس الخفاجي، الاحد، اعتقال رئيس مجلس المحافظة.

وقال الخفاجي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الانباء التي اوردتها منصات التواصل وبعض المواقع الاعلامية عن اعتقال رئيس مجلس محافظة ذي قار غير صحيحة وننفيها جملة وتفصيلا".

واضاف ان" رئيس مجلس ذي قار موجود في الناصرية ويمارس مهامه الرسمية بشكل طبيعي مؤكدا بان الصفحات السوداء هي من تقف وراء ترويج الخبر والذي يمثل اجندة اخرى".

واشار الى ان" على وسائل الاعلام تحري دقة الخبر قبل نشره لافتا الى ان" الحقيقة لايمكن طمسها".



