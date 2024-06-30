2024-06-30 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوضح مدير ناحية ام قصر في محافظة البصرة صالح العيداني، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، ملابسات ما تم نشره من ادعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود محطة كهربائية تحويلية منحتها الكويت الى ام قصر "هدية" ورفض الجانب العراقي استلامها او الاستفادة منها او جعلها معرضة للسرقة.

وقال العيداني لـ"بغداد اليوم"، إن "اتفاقات حدثت سابقا بين العراق الكويت لغرض إزالة الدور التي تقع في الشريط الحدودي مع الكويت والمضي ببناء مجمع سكني يصل إلى 228 وحدة سكنية وعدد من المدارس ومركز صحي ومركز شرطة لغرض اشغالها من المواطنين الذين ستزال دورهم على الشريط الحدودي".

واضاف ان "هذا المجمع تم الاتفاق على بنائه من صندوق التنمية الكويتي وان المحطة التي تم يدور الحديث عنها، ستكون داخل المجمع الجديد لتزويده بالكهرباء"، مبينا انه "لكون المجمع لم يتم انجازه حتى الان فقد تم إخراج المحطة إلى مكان خارج هذا المجمع لحين إكمال البنى التحتية".

ونفى ان "تكون هذه المحطة هدية لام قصر وانه لايوجد من يستلمها من الجانب الكويتي كما يجري تداوله، وإنما هي محطة تم الاتفاق عليها ضمن المجمع الذي يتم بنائه من شركة الخرافي الكويتية".

وأوضح العيداني أن "من قام بتصوير الفيديو هو أحد الساكنين بالمجمع الجديد للضغط بشأن المضي بنصب المحطة"، مبينا ان "الاهالي سكنوا المجمع قبل اكتمال الخدمات ما سبب مشاكل للشركة التي تعمل على انجازه".

وكان احد المواطنين في ناحية ام قصر قد نشر فديو مفاده تبرع الكويت لمحطتي كهرباء دون أن تبادر وزارة الكهرباء وحكومة البصرة لاستلامها.