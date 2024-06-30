2024-06-30 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، اطلاق منحة البنك الدولي لاكثر من ألفي مستفيد من الحماية الاجتماعية يوم غدٍ في محافظة ذي قار.

وقال الاسدي في كلمة له تابعتها "بغداد اليوم"، ان "يوم غد سيشهد اطلاق منحة البنك الدولي والبالغة تقريبا 2200 دولار لكل عائلة مستفيدة من الرعاية الاجتماعية في قضاء الجبايش وقضاء الفهود و ناحية المنار بمحافظة ذي قار".

وأضاف ان "منحة البنك الدولي تبلغ خمسة ملايين و 200 الف دولار لتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة وفتح مشاريع صغيرة لألفي عائلة في تلك المناطق".