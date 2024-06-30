عصابة "التك تك" وسراق المنازل السكنية بقبضة الداخلية

2024-06-30 16:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





اعلنت وزارة الداخلية القبض على عصابة مختصة بسرقة الدور السكنية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان أن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد في مكتب بغداد الجديدة تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين يستقلون دراجة نارية نوع تك تك يقومون بسرقة الدور السكنية بعد التأكد من خلوها من ساكنيها.

واضافت ان عملية القبض تمت بعد تكرار حوادث سرقة الدور السكنية بنفس الأسلوب ضمن مناطق البلديات والمشتل والبنوك وحي أور والشعب ضمن جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

واوضحت انه ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات، وأثمرت بالتوصل الى افراد العصابة ونصب كمين محكم والقبض عليهم جميعاً"، مؤكدة انها دونت اقوال المتهمين وصدقت قضائياً بالاعتراف عن قيامهم بـ(8) عمليات سرقة ضمن مناطق مختلفة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم اصولياً وفق القانون.