طالباني يرفض الإساءة للقضاء العراقي: مؤسسة وطنية ومستقلة

2024-06-30 16:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

رفض رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، المساس بالمؤسسة القضائية العراقية، فيما اشار الى انها مؤسسة وطنية ومستقلة.

وقال طالباني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" المؤسسة القضائية العراقية مؤسسة وطنية مستقلة ومحترمة من جميع العراقيين، لافتا الى ان المساس بهذه المؤسسة ورئيسها القاضي فائق زيدان ، أمراً مرفوض ومدان أياً كانت الجهة او الأطراف او الاشخاص اللذين يتجرأون على استهدافها.

وأشار رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الى اننا" نؤكد دعمنا والتزامنا واحترامنا لهذه المؤسسة ورئيسها.

ويوم امس الاول، تداولت صحف أمريكية مشروع قرار امريكي موضوع على طاولة الكونغرس يراد منه جعل رئيس السلطة القضائية فائق زيدان "رجل ايران في العراق".