الجمارك تنجز المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة وتكشف إيراداتها خلال 5 أشهر

2024-06-30 17:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة في 8 مراكز، وفيما حددت موعد استكماله بعموم مراكزها في العراق، كشفت إيراداتها خلال 5 أشهر.وقال رئيس الهيئة حسن العكيلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة باشرت بتطبيق نظام الاسكودا في بعض المنافذ الحدودية منذ تشرين الأول الماضي"، مبينا، أنه "تم إنجاز المرحلة الأولى من الأتمتة في 8 مراكز جمركية من مجموع 25 مركزا".وأضاف، أن "أهمية المنافذ تقاس من خلال المنافذ الأكثر إيرادا والتي تدخل عبرها بضائع كثيرة"، مشيرا إلى، أن "المرحلة الثانية ستشهد أتمتة باقي المراكز في سقف زمني يمتد للنصف الأول من العام المقبل"، لافتا إلى، أن "الأتمتة ساهمت في زيادة الأيرادات".وذكر، أن "هناك جملة إجراءات قامت بها الهيئة العامة للجمارك منها الإصلاحية على المستوى المؤسسي وعلى مستوى الإجراءات وبناء قدرات الكوادر"، مشيرا إلى، أن "الهيئة تشهد اليوم ثورة تكنولوجية حقيقية بالتحول إلى منصات إلكترونية وأنظمة حديثة مثل نظام الاسكودا".وبين، أن "إيرادات الهيئة وصلت عام 2022 إلى 800 مليار دينار، وفي عام 2023 حققنا تريليونا و33 مليار دينار بمعدل زيادة 28 بالمئة"، لافتا إلى، أنه "خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حققنا إيرادات وصلت إلى 800 مليار دينار".وأعرب عن أمله، أن "يرتفع معدل الإيرادات مع نهاية العام الحالي إلى 200 بالمئة عما كان في عام 2022"، موضحا، أن "الإجراءات التي اعتمدت- وفي مقدمتها الأتمتة- انعكست إيجابا وبشكل واضح على نسبة الإيرادات وعلى مستوى الإيرادات التي دخلت كعائدات إلى خزينة الدولة".وأكد العكيلي، أن "كل نظام جديد يتم تطبيقه يواجه مجموعة من التحديات لعل أبرزها ضعف البنى التحتية مع تطبيق تقنيات حديثة لم تستخدم سابقاً"، لافتا إلى، أن "رئيس الوزراء وجه أن يتم رفد الهيئة العامة للجمارك بخبراء ومختصين من وزارة التعليم العالي؛ لتعزيز الكوادر وتقوية فرق العمل التي تعمل بهذا الميدان".وحول إقامة دورات للموظفين للعمل على نظام الاسكودا، أكد العكيلي، أنه "تم بناء فريق وطني من موظفي الهيئة العامة للجمارك وفريق رديف من الموظفين العاملين في هذا المجال، حيث تلقوا تدريبا عالي المستوى من قبل خبراء الأمم المتحدة مجموعهم 48 موظفا"، لافتا إلى، أن "المستخدمين النهائيين لنظام الاسيكودا كانوا بحدود 3300 شخص ما بين دوائر حكومية وشركات تخليص وتجار وما زال العمل مستمرا على التدريبات".وذكر، إن "التدريب يجري في كل منفذ حدودي يجري تطبيق النظام داخله"، موضحا، أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة الماضية عملنا تدريبات في بغداد بالنسبة للذين لديهم مقرات في العاصمة ويصعب عليهم السفر إلى مدينة البصرة أو الرمادي".ولفت إلى، أن "نظام الاسكودا لم يعمل اليوم بجميع وظائفه، حيث إن واحدة من وظائف النظام هو القيام بالتوازن ما بين تيسير وتسهيل التجارة وبين الرقابة وحماية البلد من منتجات غير صالحة للاستهلاك من عمليات التهريب"، موضحا، أن "إحدى ميزات النظام أنه يعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تفعيل خواص النظام بالكامل بالمرحلة المقبلة، منها العملية الانتقائية في الكشف على البضائع وتخزين صور الفحص للبضائع بحيث يستطيع النظام التمييز بين صورة وأخرى معتمدا بذلك على الذكاء الاصطناعي".