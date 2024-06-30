انطلاق مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا

2024-06-30 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعانطلقت، قبل قليل، مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن " مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره الألباني في بطولة غرب آسيا انطلقت قبل قليل، لحساب الدور الثالث من منافسات بطولة (الديار العربية)- غرب آسيا - السعودية 2024 - لمنتخباتِ الشباب دون 19 عاماً".