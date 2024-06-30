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انطلاق مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا

انطلاق مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا
انطلاق مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا
2024-06-30 17:30:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
انطلقت، قبل قليل، مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن " مباراة منتخبنا الشبابي مع نظيره الألباني في بطولة غرب آسيا انطلقت قبل قليل، لحساب الدور الثالث من منافسات بطولة (الديار العربية)- غرب آسيا - السعودية 2024 - لمنتخباتِ الشباب دون 19 عاماً".

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