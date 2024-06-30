العمليات المشتركة: تدمير وكر لعصابات داعش في جبال حمرين

2024-06-30 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، تدمير وكراً لعصابات داعش في جبال حمرين.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استمراراً للعمل التعرضي الذي تقوم به قواتنا الأمنية في مختلف قواطع المسؤولية ، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، فقد نفذت طيران الجيش العراقي، ضربة جوية بطائرات CH5 دمر خلالها وكراً يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك".وأضافت، أن "طيران الجيش العراقي الباسل استهدف عجلة متروكة لعناصر داعش ضمن جبال حمرين أيضا بالتحديد في ( منطقة صنيديج ) ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، إذ تم تدميرها بالكامل"، لافتة الى أنه " ستبقى قواتنا الأمنية البطلة رادعا وسدا منيعا ضد الإرهاب".