المحاكمة تعاد.. "ام اللول" تتخلص من الحكم المؤبد بقرار محكمة التمييز

2024-06-30 17:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





كشف المحامي طارق الشرع الذي يتولى قضية المتهمة بترويج المخدرات "هديل السامرائي الملقبة بـ"أم اللول" عن قيام محكمة التمييز الاتحادية بنقض قرارات المحكمة الجنائية المركزية كافة المتعلقة بالقضية.

وقال الشرع في منشور على حسابه في "فيسبوك"إن محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرارات المحكمة الجنائية المركزية كافة بقضية المتهمة هديل خالد والملقبة أم اللول وتعيد محاكمتها.

هذا ونفت وزارة العدل مؤخرا خبر هروب "أم اللول" من السجن الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً، كما نفت خبراً ثانياً مفاده أنها انتحرت داخل السجن.