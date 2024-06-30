الإعلام الأمني: استهداف عجلة ووكر لداعش في كركوك وديالى

2024-06-30 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني/ قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، عن استهداف عجلة ووكر لعناصر عصابات داعش الإرهابية في قاطعي كركوك وديالى.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "القطعات الأمنية في قاطعي كركوك وديالى، تمكنت من استهداف عجلة ووكر تابع لعناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأعلنت الخلية في وقت سابق، عن انطلاق المرحلة السابعة من عملية سيوف الحق لمطاردة عصابات داعش الإرهابية، بمشاركة قطعات من قيادة عمليات صلاح الدين وكركوك وغرب نينوى والأنبار وشرق صلاح الدين وديالى، وفق معلومات استخبارية دقيقة وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش.