المشتركة تعلن انطلاق المرحلة السابعة من عملية سيوف الحق

2024-06-30 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني/ قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، انطلاق المرحلة السابعة من عملية سيوف الحق في 5 محافظات.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، انطلقت، جحافل قطعاتنا الأمنية لتنفيذ المرحلة السابعة من عملية سيوف الحق".

وأضافت، إن "قطعات من قيادة عمليات صلاح الدين وكركوك وغرب نينوى والأنبار وشرق صلاح الدين وديالى شاركت فيها، وفق معلومات استخبارية دقيقة. وبإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش".

وأكدت أن "هذه العملية، تأتي وفق رؤية وإستراتيجية القيادة لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية وادامة الضغط على عناصره المنهزمة، ضمن النهج (التعرضي) الذي تقوم به قواتنا الأمنية في مختلف قواطع المسؤولية ومنع العدو من التواجد والوصول إلى مناطق معقدة جغرافياً".

وتابعت: "بفضل الله وحمده فقد حققت هذه العملية نتائج مثمرة بعد أن تم تدمير عدد من أوكار الإرهابيين وضبط كمية من العبوات الناسفة ومواد لوجستية".