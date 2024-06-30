المؤيد يؤكد في منتدى الحكومات وسياسات الاتصالات بشنغهاي التزام العراق بسد الفجوة الرقمية

2024-06-30 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، التزام العراق بسد الفجوة الرقمية خلال مشاركته بمنتدى الحكومات وسياسات الاتصالات بشنغهاي.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "المؤيد، وخلال كلمته في منتدى الحكومات وسياسات الاتصالات والحلول الفنية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أعلن عن التزام العراق بسد الفجوة الرقمية في البلاد".

وأوضح المؤيد خلال كلمته جهود الهيئة في سد الفجوة الرقمية في العراق، مشيراً إلى أنه "تم خلال العامين الماضيين إطلاق مشاريع استراتيجية تجاوزت تكلفتها 30 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المناطق النائية والمهمشة".

ولفت إلى أن "هذه المشاريع شملت توفير خدمات الإنترنت للمدارس، وإيصال خدمات الاتصالات للمناطق المحرومة، وإنشاء مراكز مجتمعية رقمية، وتطوير برامج تدريبية للمواطنين".

وبيّن أن "جهود الهيئة لم تقتصر على الجانب التقني، بل شملت أيضاً تطوير المحتوى الرقمي المحلي وتعزيز الوعي بأهمية التكنولوجيا"، مشيراً إلى أن "هذه الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، منها زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت وتحسين جودة الخدمات الرقمية".

وشدد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات على "التزام العراق بمواصلة العمل على بناء مجتمع رقمي متكامل، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتحقيق رؤية مستقبل رقمي يضمن تكافؤ الفرص للجميع ويعزز التنمية".

يذكر أن منتدى الحكومات وسياسات الاتصالات والحلول الفنية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، انعقد ضمن فعاليات مؤتمر الموبايل العالمي MWC Shanghai 2024 وشهد مشاركة نخبة من الخبراء من الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات وشركاء القطاع في دول المنطقة، وناقشوا مستقبل سياسات الاتصالات في المنطقة، وأفضل الممارسات العالمية، وحماية خصوصية المستخدم.