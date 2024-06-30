محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرار الحكم على "أم اللول" وتعيد محاكمتها

2024-06-30 18:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المحامي طارق الشرع الذي يتولى قضية المتهمة بترويج المخدرات "هديل السامرائي" الملقبة بـ"أم اللول"، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، عن قيام محكمة التمييز الاتحادية بنقض قرارات المحكمة الجنائية المركزية كافة المتعلقة بالقضية.

وقال الشرع في منشور على حسابه في "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "محكمة التمييز الاتحادية تنقض قرارات المحكمة الجنائية المركزية كافة بقضية المتهمة هديل خالد والملقبة أم اللول وتعيد محاكمتها".

وأول أمس الجمعة، نفى المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، خبر هروب "أم اللول" من السجن الذي تقضي فيه عقوبتها حالياً، كما نفى خبراً ثانياً مفاده أنها انتحرت داخل السجن.