رئيس الوزراء يستقبل وفد المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية

2024-06-30 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأستقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، وفد المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفد المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية".