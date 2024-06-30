2024-06-30 18:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الأحد، أن مشكلة تأخير صرف رواتب الموظفين ستنتهي في المستقبل القريب، مؤكداً أنه خلال اجتماع مجلس وزراء الإقليم الأخير تم التأكيد على تسريع وتيرة إعداد وإرسال قوائم رواتب الموظفين.

وقال طالباني خلال مؤتمر صحفي عقده في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، أثناء زيارة ميدانية لتفقد المشاريع الخدمية في المنطقة، وحضرته وكالة شفق نيوز "نحن ننتظر نتائج تدقيق لجنة الرقابة المالية العراقية، وبعدها سيتم توزيع رواتب شهر آيار للقوات الأمنية والبيشمركة فور الانتهاء من عملية التدقيق".

وأضاف "سوف تنتهي هذه المشكلة في الأشهر المقبلة ويتم توزيع رواتب القوات الأمنية في موعدها".

وأكد طالباني؛ أن "حكومة الإقليم تبذل جهوداً حثيثة لإنهاء مشكلة تأخير رواتب موظفي كوردستان، حيث أن الإقليم نفذ جميع مطالبات الحكومة الاتحادية بهذا الصدد، ونحاول أن لا نبقي أي ثغرة تؤثر على إرسال الرواتب".