2024-06-30 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت صحيفة سورية، اليوم الأحد، بأن بغداد ستحتضن قريباً، اجتماعاً تركياً – سورياً، لتطبيع العلاقات بين البلدين. وذكرت صحيفة الوطن السورية، أن “التصريحات السورية التركية المتتابعة والتي جاءت في سياق معطيات سياسية متغيرة على الصعد الميدانية والسياسية وحتى على صعيد المنطقة، كشفت عن خطوات مرتقبة وجدية لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار”. وأضافت، […]

ظهرت المقالة اجتماع مرتقب في بغداد.. مساع عراقية لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا أولاً على ايشان.