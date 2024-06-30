2024-06-30 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

للمرة الثانية في أقل من أسبوع، تشهد مصر واقعة مأساوية تتمثل في حادثة موت بعد هروب رجل من الحر الشديد ولجوئه إلى تكييف السيارة لفترة طويلة وهي متوقفة. وشهد حي “منشأة ناصر” في القاهرة، اليوم الأحد، الحادثة الجديدة التي أصيب فيها شاب باختناق داخل سيارته؛ نتيجة تشغيله المكيف خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي. وقال شهود […]

ظهرت المقالة “لا تلجأوا لتبريد العجلات”.. وفاة جديدة لشخص هرب من الحر لداخل سيارته أولاً على ايشان.