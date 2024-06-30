رئيس هيئة الإعلام يؤكد التزام العراق بسد الفجوة الرقمية

2024-06-30 19:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي المؤيد، الأحد، التزام العراق بسد الفجوة الرقمية في البلاد. وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي المؤيد، أكد خلال كلمته في منتدى الحكومات وسياسات الاتصالات والحلول الفنية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالتزام العراق بسد الفجوة الرقمية في البلاد وأوضح المؤيد خلال كلمته بحسب البيان، جهود الهيئة في سد الفجوة الرقمية في العراق، مشيراً إلى أنه تم خلال العامين الماضيين إطلاق مشاريع استراتيجية تجاوزت تكلفتها 30 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المناطق النائية والمهمشة. ولفت إلى أن هذه المشاريع شملت توفير خدمات الإنترنت للمدارس، وإيصال خدمات الاتصالات للمناطق المحرومة، وإنشاء مراكز مجتمعية رقمية، وتطوير برامج تدريبية للمواطنين. وأوضح أن جهود الهيئة لم تقتصر على الجانب التقني، بل شملت أيضاً تطوير المحتوى الرقمي المحلي وتعزيز الوعي بأهمية التكنولوجيا، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، منها زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت وتحسين جودة الخدمات الرقمية. وشدد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات على التزام العراق بمواصلة العمل على بناء مجتمع رقمي متكامل، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتحقيق رؤية مستقبل رقمي يضمن تكافؤ الفرص للجميع ويعزز التنمية. يذكر أن منتدى الحكومات وسياسات الاتصالات والحلول الفنية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، انعقد ضمن فعاليات مؤتمر الموبايل العالمي MWC Shanghai 2024 وشهد مشاركة نخبة من الخبراء من الجهات التنظيمية وشركات الاتصالات وشركاء القطاع في دول المنطقة، وناقشوا مستقبل سياسات الاتصالات في المنطقة، وأفضل الممارسات العالمية، وحماية خصوصية المستخدم.