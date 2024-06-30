مصدر يكشف موعد إعلان نتائج الثالث متوسط

2024-06-30 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، عن موعد إعلان نتائج امتحانات صف الثالث متوسط.

وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجان الفنية أكملت كافة إجراءات التصحيح والتدقيق لكامل دفاتر امتحانات صف الثالث متوسط في عموم العراق، وجميعها سلمت الى وزارة التربية للجنة الامتحانات المركزية".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "إعلان النتائج سيكون صباح يوم غد الاثنين، والإعلان سيكون مركزيا من قبل وزارة التربية، وهي تعمل حالياً على اكمال كافة الإجراءات الفنية لرفع النتائج عبر الروابط لكل محافظة ولكل مديرية".