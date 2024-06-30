منتخبنا الشبابي يتغلب على نظيره اللبناني بثنائية نظيفة في غرب آسيا

2024-06-30 19:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب منتخبنا الوطني للشباب، اليوم الاحد، على نظيره اللبناني بثنائية نظيفة لحساب الجولة الثالثة من منافسات بطولة الديار العربية -غرب آسيا- السعودية 2024 - لمنتخبات الشباب دون 19 عاماً.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "منتخبنا الشبابي تقدم في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع عن طريق اللاعب هلكورد قيس ، فيما أضاف اللاعب سداد حاجي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة(69)من المباراة ".وبهذه النتيجة حصل منتخبنا الوطني للشباب على النقطة الخامسة بعد تعادله في مباراته الاولى أمام نظيره الاردني سلبياً ، فيما تعادل في مباراته الثانية أمام منتخب البانيا بهدف لكل منهما.