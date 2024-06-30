2024-06-30 19:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الأحد، بإلقاء القبض على أب عنّف ابنته البالغة من العمر عاماً واحداً في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الامنية ألقت القبض على أب تولد 2002 أقدم على تعنيف ابنته تولد 2023 بالقرب من معمل الغاز في منطقة الزعفرانية".

واشار المصدر الى ان "الأب ترك الطفلة عليها آثار ضرب في منطقة الوجه تم نقلها الى المستشفى وحالتها غير مستقرة".

في السياق، أبلغ المصدر الوكالة بقيام أشخاص اثنين بالاعتداء على مواطن بالاسلحة البيضاء (سكين) بسبب ركن العجلة بالقرب من دارهم ضمن الكسرة في منطقة الاعظمية.

وأشار المصدر إلى "إصابة المواطن بجروح خطيرة"، لافتاً إلى "تشكيل فريق عمل وبعد متابعة كاميرات المراقبة تم القبض على أحدهما والذي يعمل منتسباً في وزارة الدفاع، والذي ادعى أن الضحية هدده بالقتل بسكين كان يحملها وأنه كان يدافع عن نفسه حين ضرب الضحية".

وأكد المصدر أن "الضحية لم يكن يحمل سكيناً أو أي سلاح"، مشيراً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منتسب الدفاع وإيداعه التوقيف".