فيديو.. ضربة جوية عراقية تستهدف عجلة ووكرا لداعش في قاطعي كركوك وديالى

2024-06-30 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، استهداف عجلة ووكر لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في قاطعي كركوك وديالى.

وجاء في بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران الجيش العراقي، ضربة جوية بطائرات CH5 دمر خلالها وكراً يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات كركوك".

الى ذلك استهدف طيران الجيش العراقي عجلة متروكة لعناصر داعش ضمن جبال حمرين ايضا بالتحديد في ( منطقة صنيديج ) ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، إذ تم تدميرها بالكامل، بحسب البيان.