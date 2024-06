رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يؤكد في الحكومات وسياسات الاتصالات بشنغهاي التزام العراق بسد الفجوة الرقمية

2024-06-30 19:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الدكتور علي المؤيد، خلال كلمته في منتدى الحكومات وسياسات الاتصالات والحلول الفنية للشرق الاوسط وآسيا الوسطى، بالتزام العراق بسد الفجوة الرقمية في البلاد. وأوضح الدكتور المؤيد في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية انه “خلال كلمته جهود الهيئة في سد الفجوة الرقمية في...

