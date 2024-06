محافظ ذي قار يعلن عن فرز الأرض المخصصة لإنشاء محطة كهرباء جديدة بقدرة 3000 ميغاواط

2024-06-30 19:40:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار، مرتضى عبود الابراهيمي، عن فرز الأرض المخصصة لإنشاء محطة كهرباء جديدة بقدرة 3000 ميغاواط في المحافظة. وأكد الابراهيمي أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المحلية لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين. وأشار المحافظ في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية إلى إنجاز...

