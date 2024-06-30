2024-06-30 20:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، بإصابة مواطن بجروح خطيرة بعد الاعتداء عليه بـ"السكاكين" نتيجة ركن عجلته امام منزل في منطقة الاعظمية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شخصين قاما بالاعتداء على مواطن بالأسلحة البيضاء (السكاكين) بسبب ركن عجلته امام من منزلهما في الكسرة بمنطقة الاعظمية شمالي بغداد، ما اسفر عن اصابة بجروح خطيرة".

وأضاف، أن "القوات الأمنية شكلت فريقاً وتمكنت من القاء القبض على أحدهما بعد متابعة كاميرات المراقبة"، مشيراً الى انه "منتسبا في الدفاع، وقد تم ايداعه التوقيف لينال جزائه العادل".



