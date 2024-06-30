منتخبنا الشبابي يتغلب على نظيره اللبناني في بطولة غرب آسيا

2024-06-30 20:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

فاز منتخبنا للشباب على نظيره اللبناني، اليوم الاحد (30 حزيران 2024)، بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للشباب التي تقام في السعودية.

وانطلقت المباراة في الساعة الخامسة بتوقيت بغداد، وشهدت أداءً قويًا من الفريقين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، لحساب المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبا الأردن وألبانيا.

وتسعى المنتخبات الأربعة في تحقيق انتصار يؤهلها للدور الربع النهائي من مسابقة بطولة غرب آسيا تحت 19 سنة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية والتي تنص لوائحها على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة لأفضل منتخبين احتلا المركز الثالث.



