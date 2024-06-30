خان الشيلان.. رمز تراثي نجفي ونافذة على ثورة العشرين

2024-06-30 20:24:02 - المصدر: واع

واع - النجف الأشرف - حيدر فرمانيعد متحف خان الشيلان في محافظة النجف الأشرف، واحداً من الرموز التراثية التي تخلد ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني ومع حلول اليوم الثلاثين من حزيران، أقامت إدارة المتحف احتفالا بالذكرى الرابعة بعد المئة للثورة.وتقول مدير الخان خلود عبد الرحمن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "أقمنا احتفالاً في متحف التراث النجفي متحف الشيلان، بالذكرى الرابعة بعد المئة لثورة العشرين التي سطر فيها العراقيون أروع الملاحم والبطولات، ولخان الشيلان بصمة كبيرة في هذه الثورة العظيمة لأنه كان المركز لإدارة الثورة كما احتجز فيه الأسرى الانكليز الذين أسرهم الثوار".وأضافت عبد الرحمن، أن "المتحف يحتوي على الكثير من التراثيات والموجودات التي أدت لنجاح الثورة والأدوات المستعملة في ذلك الوقت، وما زلنا نواصل السعي لتطوير المتحف لما له من أهمية ثقافية وتاريخية".ويقول المعاون الفني للمتحف واثق مهدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشيلان تسمية عثمانية، والخان دار ضيافة أنشئ عام 1899 لزعيم التجار الحاج معين، قبل أن يتبرع به لزوار الإمام علي -عليه السلام-".وأضاف، أنه "كانت العوائل تبيت فيه لكنه بمرور الزمن أصبح مقر حكم للعثمانيين ومقر حكم للإنكليز وأصبح مقراً للثوار ضد الإنكليز بعدها، ويحتوي على سجن في الطابق الثاني فيه 670 أسيراً بينهم ضباط اثنين من منطقة الرارنجية بين الحلة و النجف".وتابع أن "أصحاب الأرض تبرعوا بها إلى وزارة الثقافة وأصبح متحفا لتخليد ثوار النجف وثورة العشرين ".