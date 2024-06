بيع حذاء أسطورة الروك إلفيس بريسلي بمبلغ "لا يصدق"

2024-06-30 21:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بعد عقود من رحيله، لا يزال هوس أسطورة الروك الأميركي إلفيس بريسلي يجتاح جماهيره، حيث تم بيع حذاء شهير له بمبلغ ضخم. وأشارت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية، إلى أن حذاء الملك الأزرق الشهير المصنوع من جلد الغزال، بيع بمبلغ 152 ألف دولار، في دار المزادات البريطانية هنري ألدريج آند سون. وبدأت المزايدة على الحذاء، الذي وصف بأنه قطعة مميزة من التذكارات التي مثلت ظاهرة في الثقافة الشعبية في القرن العشرين، بمبلغ 69 ألف دولار، ووصل سعره إلى 152 ألفا. وكان بريسلي يرتدي الحذاء، الذي يبلغ قياسه 44، داخل وخارج المسرح خلال الخمسينيات من القرن الماضي، وفقا للوصف الموجود على موقع المزاد. وارتدى بريسلي الحذاء أثناء غنائه I Want You, I Need You, I Love You وHound Dog في برنامج The Steve Allen Show عام 1956، بحسب ما قاله البائع بالمزاد، وأهدى الحذاء لاحقا لصديقه آلان فورتاس عام 1958، في الليلة التي سبقت مغادرته الخدمة في الجيش الأميركي. وتم التحقق من صحة المعلومات عن الحذاء من جانب جيمي فيلفيت، وهو صديق مقرب لبريسلي ومؤسس متحف خاص بالفنان الراحل.