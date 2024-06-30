وزيرا الموارد المائية والثقافة يفتتحان أحياء البحيرات السياحية في مدينة بابل الأثرية

2024-06-30 21:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأفتتح وزيرا الموارد المائية عون ذياب عبد الله ووزير الثقافة والسياحة والآثار احمد فكاك البدراني، اليوم الاحد، البحيرات السياحية في المدينة الأثرية بمحافظة بابل.وقال وزير الموارد المائية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن " الملاكات الهندسية والفنية التابعة للوزارة تمكنت خلال فترة قياسية من تنظيف وتطهير البحيرات والقناة الناقلة من نبات القصب والترسبات الطينية إضافة إلى نصب مضخة لإيصال المياه الى البحيرة".وإضاف أن " ملء البحيرات يتم بطريقة علمية من خلال تنفيذ دوار لضمان إستخدام كميات محددة تسهم بالاستخدام الأمثل للمياه والحافظ عليها من الهدر وإعادة إستخدامها".من جانبه قال وزير الثقافة والسياحة والآثار احمد البدراني إن "هناك تنسيق عالي المستوى بين الوزارتين لتطوير المنشأت السياحية"، مشيراً إلى إن "وزارة الموارد المائية بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ هذا المشروع الداعم للقطاع السياحي".كما وتضمنت الجولة زيارة سدة الهندية القديمة والجديدة للاطلاع المباشر على توزيعات المياه.