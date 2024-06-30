مجلس أمناء شبكة الإعلام يناقش ‏تطبيق معيار التنوع

2024-06-30 21:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الأحد،‏ شروط المسؤولية داخل الشبكة وتطبيق معيار التنوع.وقال المتحدث باسم المجلس عضو مجلس الأمناء أوسم ماجد غانم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي عقد اليوم، اجتماعاً بحضور جميع أعضائه وبرئاسة ثائر الغانمي رئيس المجلس"، مبينا أن "المجلس استعرض مخرجات الاجتماعات السابقة، وأوصى بمتابعة نتائجها".وأضاف، أنه "جرى اليوم على مسارين، الأول مناقشة شروط المسؤولية داخلIMN، والثاني توسعة مساحة ضيوف وموضوعات المحتوى ومن جميع التنوع العراقي تحقيقاً لمعيار التنوع الملزم لـIMN في القانون ومعايير البث العام".وكان مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي قد ناقش خلال اجتماعات الأسبوع الماضي جملة من الأمور، أبرزها استقلالية أعضائه، والنظر في الشكاوى، والبدء بإعداد النظام الداخلي والسياسة العامة.