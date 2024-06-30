2024-06-30 21:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المحلل السياسي الكردي ميران سعيد، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، أن إقليم كردستان لن يتأثر بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في إيران.

وقال سعيد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "إيران تحكم بسياسة عامة وهنالك ستراتيجيات وخطوط عريضة، ورؤساء الجمهورية مهمتهم فقط إدارة الشؤون الداخلية".

وأضاف أن "الإقليم أدرك مدى أهمية إيران وضرورة بناء العلاقات الاستراتيجية معها وهذا بات واضحا بعد زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى طهران وما تلاها من زيارات متبادلة بين الطرفين".

وأشار إلى أن "الإقليم لن يتأثر سواءً فاز المحافظون أم الإصلاحيون، كون العلاقة ستبقى ثابتة، وهنالك إدراك بأن تحسن العلاقة مع طهران يعني تحسن وضع الإقليم وعلاقته مع القوى الشيعية العراقية".

واغلقت صناديق اقتراع الانتخابات الرئاسية الايرانية امس السبت بنسبة مشاركة بلغت 40% حيث تم فرز اكثر من 24 مليون صوت تصدرها المرشح الاصلاحي مسعود بزشكيان يليه المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي غير ان الانتخابات ستذهب لجولة ثانية يوم الجمعة القادم بسبب عدم حصول احد منهم على 50% من الاصوات التي تشترط الفوز بالمنصب.

وخلال فترة الرئيس الايراني الراحل ابراهيم رئيسي، شهدت العلاقات الكردية الايرانية توترا كبيرا وتكرر القصف الايراني على الاراضي الكردية وقصف منازل وفلل لرجال اعمال بدعوى كونها "مراكز تجسس للموساد"، الا ان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زار ايران مطلع ايار الماضي اي قبل حوالي 15 يوما فقط من حادثة تحطم طائرة رئيسي ووفاته، وخلال هذه الفترة تشير المواقف الرسمي الايرانية الى تحسن العلاقة نسبيا مع الاقليم.