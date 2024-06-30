2024-06-30 21:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، عدم وجود أي مشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بخصوص الإيرادات المالية للإقليم أو رواتب الموظفين.

وقال محمد كريم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت الإيرادات إلى وزارة المالية الاتحادية، ولا توجد أي مشاكل".

وأضاف، إنه "يجري بشكل سلس الكشف عن العائدات المالية غير النفطية، ويتم تسليمها إلى بغداد بشكل منتظم، ولا توجد أي خلافات أو مشاكل، وبعد إرسال قوائم الرواتب يوم أمس، ومن المتوقع أن تمول بغداد رواتب الموظفين في الإقليم، نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل على الأغلب".

وكانت وسائل اعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن انتظار بغداد قيام أربيل بإيداع حصة الخزينة من الإيرادات غير النفطية لإقليم كردستان لشهر حزيران قبل ان يتم صرف الرواتب، الا ان حكومة كردستان أعلنت يوم امس ارسال قوائم الموظفين الى بغداد لغرض تمويل رواتب حزيران.

من جانبه قال وزير العدل خالد شواني، انه "لا توجد مشكلة سياسية أو قانونية" تحول دون ارسال رواتب موظفي كردستان بل هناك بعض الملاحظات على أسماء الموظفين والقوات الأمنية والتي يجري تدقيقها، وستتم معالجتها جميعا، وارسال الرواتب.

ويُعد الحديث عن وجود مشاكل ببعض الأسماء او تدقيقها شهريًا امرًا مستغربًا، حيث انه تم اطلاق رواتب موظفين كردستان طوال الأشهر السابقة، ومن المفترض انها اطلقت بعد مراجعة جميع الأسماء، الا اذا كانت الرواتب المطلقة منقوصة ولم تطلق لجميع الموظفين.